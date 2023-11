Si è svolta ieri mattina, alle 10:30, presso il Santuario “Madonna di Crea”, la solenne Celebrazione della Virgo Fidelis e dell’82° Anniversario della Battaglia di Culquaber, presieduta e officiata dal Vescovo della Diocesi di Casale Monferrato, Mons. Gianni Sacchi, coadiuvato dal rettore del Santuario, Mons. Francesco Mancinelli, Don Davide Mussone e Don Augusto, cappellano delle forze di Polizia della Provincia di Alessandria.

Presenti tra le Autorità, oltre al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Alessandria, Colonnello Massimiliano Rocco, il Prefetto, dottoressa Alessandra Vinciguerra, il Questore, dott. Sergio Molino, e 45 Sindaci dei territori monferrini, nonché i rappresentanti della Guardia di Finanza e delle associazioni d’Arma insieme a un considerevole numero di Ufficiali e Carabinieri del territorio.

Il Vescovo ha ringraziato tutti i 200 partecipanti, in particolare tutta l’Arma dei Carabinieri, per la presenza costante e capillare sul territorio, vicina al cuore e ai problemi della gente, e ha voluto sottolineare l’unicità dell’evento che si è celebrato al Santuario di Crea per la prima volta nella storia.

Ha poi valorizzato la figura del Carabiniere “che rappresenta oggi un modello da tenere” per tutti i giovani e per i suoi valori umani da preservare con forza per contrastare i tanti tragici fatti di cronaca nera che quotidianamente si verificano nel nostro Paese. Al termine della funzione, il Comandante Provinciale, Colonnello Massimiliano Rocco, ha brevemente illustrato la storica battaglia di Culquaber, di cui corre l’82° anniversario, ricordando tutti i caduti e un militare dell’Arma deceduto la settimana scorsa