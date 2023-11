Stimatissimo direttore,

vorrei rubarle un po’ di spazio nella sua testate giornalistica per ringraziare questa Amministrazione Comunale tortonese perché con molta solerzia risponde alle richieste di intervento di chi purtroppo non abita in centro ma in periferia e si sente tante volte cittadino di serie “B”.

Un grazie lo devo al dottor Pier Paolo Cortesi che in ogni occasione è sempre pronto a risolvere anche la più piccola problematica che riguardi il territorio del tortonese come una buca nell’asfalto di Salita Santa Lucia che rendeva difficile e pericoloso il transito dei veicoli.

Grazie mille a nome della nostra periferia.



Lettera Firmata