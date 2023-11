Ultimo weekend per visitare, dalle 16 alle 18.30 presso la Biblioteca Comunale di Codevilla, via Roma 30, la mostra d’arte “Appassionati sguardi” di Fabrizio Falchetto – patrocinata dal Comune e organizzata in collaborazione con la BIPA (Biennale italiana di poesia fra le arti).

L’iniziativa di far dialogare Arte e Poesia ha riscosso il gradimento del pubblico ed è stato molto apprezzato il momento di lettura ed esposizione di poesie, anche ispirate al mondo dell’Omino di carta di Falchetto, che si è tenuto sabato 28 ottobre.

A chiusura dell’esposizione domenica 5 novembre alle ore 17 Giovanna Franzin, curatrice della mostra, e Roberto Chiapparoli, poeta e rappresentante di BIPA, converseranno con il poeta Marco G. Maggi che leggerà il suo poemetto Né padri, né madri. Seguirà un brindisi di finissage. Per info: biblioteca@comune.codevilla.pv.it