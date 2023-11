Manca ormai pochissimo alla settima edizione di Miss Inverno che si svolgerà domenica 10 dicembre dalle 18,30 nel Salone dei Fiori di Villanova d’Albenga dove sarà eletta la Regina dell’inverno 2023 che dovrà prevalere tra le 20 bellissime protagoniste della sfilata provenienti da 14 città di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

A condurre la serata il patron Luca Valentini insieme alla presentatrice storica di Miss Inverno e food blogger Selene Coccato e la giornalista Gloria Cusin. Miss Inverno prevede tre sfilate in passerella, la nuova “Total White”, quella in abito elegante e la classica in abbigliamento natalizio, la valutazione delle quali data da una giuria di qualità determinerà la classifica finale e l’ordine di assegnazione delle 14 fasce in palio.

Molti anche gli ospiti che si avvicenderanno sul grande palco del Salone dei Fiori durante la serata, dalle danzatrici del Centro Danza Savona, alla coppia di cantautori liguri Pier Caruso-LaMema (Emma Pescio) che presenteranno il loro nuovo singolo, l’interprete Ray Fiore, reduce dai successi estivi su molti palchi della riviera, fino ad un grande campione dello sport, ex difensore di Lazio e Inter, tra le altre, il brasiliano César Aparecido Rodrigues, noto semplicemente come César, nell’inedita veste di “modello”!

Super ospite di Miss Inverno 2023 sarà Massimo Morini dei Buio Pesto, accompagnato da Si One Carabba! Autore, frontman, regista, direttore d’orchestra, discografico, Morini, è tutto questo è molto altro e come sempre, la sua partecipazione sarà una coinvolgente sopresa…

Anche quest’anno, ad occuparsi di tutte le acconciature di Miss ed artisti ospiti sarà il Salone Villanovese “Elvira, Idee per la Testa”, mentre le coreografie sfilate sono affidate ad Ilaria Salerno, influencer ed ex Miss Inverno, il backstage verrà gestito da Elena Calce e la logistica da Ivar Bazzani. Sicurezza affidata a Federico Giancaterina e Service audio/video/luci a Paolo Bianco.

Main Sponsor dell’evento per la prima volta é RbClima. I fotografi ufficiali saranno Veronica Caprarella, Mirko Burroni, Piero Foto e Ivano Anfosso del gruppo 29 luglio. Media partner Radio 104.

Anche l’edizione 2023 di Miss Inverno sarà anticipata da uno speciale shooting fotografico di presentazione che quest’anno si svolgerà presso l’Ippodromo dei Fiori di Villanova d’Albenga alcuni giorni prima del contest, i cui scatti saranno pubblicati prima del 10 dicembre sui social del concorso e dai media che lo seguono.

Si ringraziano l’Aeroclub Savona e della Riviera Ligure, Bmc Sea, Atene Edizioni, Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori, la Locanda Tra le Mura, Il Baretto, Basile Sartoriale, Italian Beauty, Carini, Pasta Fresca Morena, Saponificio Risso, Stefania Merello, Frantoio Secondo, Delbono gioielli, Acqua Calizzano, MegaViaggi 2000, Estetica Eleonora, Le Testate, Sun Sun, Palazzo Rosa, Macelleria Enzo, Dimensione Cucina, LuNa Comunicazione|Eventi e tutti i media e le testate che seguono Il concorso.

Miss Inverno gode del patrocinio del comune di Villanova d’Albenga che si ringrazia per la sempre puntuale e perfetta collaborazione nell’organizzare l’evento.

Appuntamento domenica 10 dicembre dalle 18,30 nel Salone dei Fiori di Villanova d’Albenga per eleggere “La più bella dell’Inverno”! Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, ampio parcheggio disponibile difronte all’area evento.