Lunedì 20 novembre alle ore 20.30 presso la sala “Romita” del Municipio in corso Alessandria 62, si terrà la conferenza, aperta alla cittadinanza, dal titolo “Chi salva un bambino salva il mondo intero” organizzata dal Comune di Tortona e dedicata al tema della sicurezza dei pasti per i bambini e la prevenzione del soffocamento.

L’argomento è stato recentemente al centro di una mozione presentata in Consiglio Comunale dal gruppo consiliare di Forza Italia e sottoscritta anche da Lega e Fratelli d’Italia, approvata all’unanimità nella seduta del 26 settembre scorso, ed è strettamente correlato al taglio in sicurezza degli alimenti per l’età pediatrica, come descritto dalle linee guida del Ministero della Salute.

Durante la serata interverranno il Sindaco Federico Chiodi per i saluti istituzionali, il Presidente del Consiglio Comunale di Tortona Giovanni Ferrari Cuniolo, il Consigliere comunale Pierpaolo Cortesi primo firmatario della mozione, la dottoressa Silvia Magrassi medico pediatra presso l’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” di Alessandria e, in collegamento da Roma, il dottor Marco Squicciarini medico coordinatore attività di formazione BLSD del Ministero della Salute e coordinatore scientifico BLSD presso l’UENPS (Union of European Neonatal & Perinatal Societies); modera la serata la dottoressa Giordana Tramarin. Per informazioni e iscrizioni tel. 3384153083.