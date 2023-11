Tempi duri per i vivi a Pontecurone (ma non solo), se ne è parlato in un libro



Sabato 18 sono ripresi gli Appuntamenti con l’Autore 2023 organizzati dalla Biblioteca “S. Castelli” di Pontecurone. Presso la Sala polifunzionale infatti Matteo Orlandi, pontecuronese doc, ha presentato la sua ultima fatica, “Tempi duri per i vivi”, un romanzo appartenente al genere noir, dalla trama molto avvincente, che vede protagonisti tre giovani amici. L’autore è stato intervistato dalla prof. Marialuisa Ricotti, assessore alla cultura di Pontecurone. Il pubblico presente ha interagito col relatore, ponendogli domande sia sui contenuti del libro, sia sulle tecniche espositive, sia su aspetti editoriali. Matteo Orlandi è il settimo autore dell’anno 2023 a presentare il proprio libro a Pontecurone.

Il prossimo appuntamento sarà speciale: il 16 dicembre verrà presentato il X volume della collana storica “I Quaderni della Biblioteca”, un testo che è frutto di un lavoro di squadra, dedicato a “Luoghi e personaggi di Pontecurone”. Correlati