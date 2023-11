Nove eventi per diffondere la conoscenza delle attività di ricerca sanitaria condotte all’interno dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e dell’ASL AL grazie al coordinamento del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), diretto da Antonio Maconi, e supportate da Solidal per la Ricerca.

Questo il programma della terza edizione della Settimana della Ricerca che si è svolta tra Alessandria e Casale Monferrato, le due città sede del DAIRI, dal 20 al 25 novembre e ha visto un ricco calendario di appuntamenti tra approfondimenti scientifici e di raccolta fondi per aiutare la ricerca.

Il primo evento ha visto l’assegnazione del Premio Roberto Riccoboni Solidal: nato dalla partnership tra Solidal per la Ricerca e la Riccoboni Holding Srl per finanziare progetti presentati dai professionisti della SSD Laboratori di Ricerca del DAIRI, questa prima edizione ha visto l’assegnazione dei 15.000 euro allo studio “Valutazione delle alterazioni nel microbiota intestinale come fattore predittivo allo sviluppo di asma bronchiale: studio di fattibilità in una popolazione pediatrica del territorio Alessandrino” che ha come Principal Investigator la dottoressa Valentina Pizzo. Al termine della premiazione, un aperitivo solidale organizzato in collaborazione con Amos ha chiuso la giornata.

Martedì 21 è stato invece dedicato alla seconda Giornata della ricerca in Sanità, organizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, che ha visto la presenza delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR) per fare il punto sullo stato di avanzamento delle attività e dei Gruppi di Lavoro e presentare la prima Rendicontazione scientifica regionale.

Tra gli eventi della Settimana della Ricerca anche la tavola rotonda di mercoledì 22 novembre nella Sala consiliare del Comune di Casale Monferrato dove ricercatori e studenti degli Istituti Superiori si sono confrontati su cinque parole legate alla ricerca.

In particolare Piercarla Coggiola, dirigente settore Tutela Ambiente del Comune di Casale Monferrato, si è soffermata su “Bonifica”, Pierluigi Buscaiolo, Direttore del bisettimanale Il Monferrato, su “Territorio”, Alessandro Croce, coordinatore della ricerca DAIRI, e Alex Glorioso, data manager DAIRI, hanno parlato di “Microscopio”, Carlotta Bertolina e Marianna Farotto, coordinatori della ricerca DAIRI, di “Dati” e Marinella Bertolotti, epidemiologa e Referente DAIRI Casale Monferrato, di “Epidemiologia”.

Le stesse parole alla base dei lavori degli studenti: di bonifica e territorio hanno parlato le classi seconde di Amministrazione Finanza e Marketing e la seconda B del Liceo Artistico dell’Istituto Leardi, di microscopio gli allievi del Liceo scientifico opzione Scienze Applicate e del liceo scientifico opzione Scienze Applicate Internazionale dell’Istituto Sobrero e di dati ed epidemiologia la prima A Classico dell’Istituto Balbo.

Giovedì 23 novembre nel Salone di rappresentanza dell’AO AL si è tenuta la diciottesima Giornata scientifica dedicata a “Ambiente e salute: una sfida one health” suddivisa in tre diverse sessioni: “Amianto e patologie amianto correlate: l’approccio epidemiologico alla base dell’approccio One Health”, “Gli effetti sanitari delle esposizioni ambientali e delle temperature estreme” e “L’evoluzione della ricerca clinica: il punto di vista dei clinici”.

Alle ore 20,00 si è poi tenuta la cena solidale accompagnata dal Cervellone, il quiz game che ha messo in palio una vacanza per due persone e altri premi per le squadre migliori, ma soprattutto ha visto raccogliere oltre 1.000 euro per la ricerca.

Protagonisti della giornata di venerdì sono stati gli studenti dell’Istituto Superiore “Volta”, a cui è stato presentato il “One Health project – Scuole in azione”; il progetto che vede l’Azienda Ospedaliera di Alessandria in qualità di supporter, e un contest sempre dedicato al One Health e che vedrà impegnati gli allievi in un progetto di comunicazione.

Sabato, infine, si è tenuto nel Salone di rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria il corso dal titolo “Intelligenza artificiale in medicina: supporto ai professionisti della salute per affrontare le nuove sfide sul territorio”, mentre alle 20,30 ci si è ancora spostati a Casale Monferrato per un nuovo appuntamento solidale grazie alla collaborazione con la Novipiù Monferrato Basket.

In occasione della partita con la Wegreenit Urania Milano i tifosi hanno potuto ricevere il poster autografato dai cestisti casalesi che dà il pass per una visita esclusiva con gli atleti e lo staff tecnico della squadra all’Azienda Zerbinati lunedì 11 dicembre. Per chi volesse aderire all’iniziativa sono disponibili ancora alcuni poster, con i relativi pass: per saperne di più è possibile inviare una e-mail a: comunicazione@ospedale.al.it.