Sabato 11 novembre 2023, alle ore 18 e alle ore 20, il primo appuntamento della nuova stagione Teatro nelle Valli Bormida a Spigno Monferrato (AL), presso il Teatro Comunale in Corso Roma, 120.

Ogni replica può ospitare fino al massimo ventiquattro spettatori.

Ad ogni spettatore sarà data una cuffia wireless, biglietto di sola andata per questo viaggio immersivo e sensoriale.

Durante lo spettacolo vengono serviti alcuni assaggi preparati dalla compagnia (in allegato il menu della serata)

La stagione Teatro nelle valli Bormida è realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di Spigno Monferrato (AL) e Comune di Monastero Bormida (AT) e con il sostegno di Cassa di Risparmio di Asti-

Spettacolo vincitore Play with food 2020

in collaborazione con Torino Fringe Festival e CRACK rivista

progetto e regia Martina Di Leva, Cecilia Lupoli

attrici-cuoche Martina Di Leva, Cecilia Lupoli

testi L’Arrosto di Alberto Milazzo e Arcano I di Iwan Paolini

voce maschile Vincenzo Liguori

costumi Elena Soria

montaggio audio Francesco Troise e Play with Food

Due fulminanti monologhi al femminile in cui il cibo è protagonista di vicende spiazzanti e grottesche: ne L’arrosto una donna legata alla sedia instaura un irresistibile dialogo dal sapore beckettiano con il suo aguzzino, mentre in Arcano I a parlare è la celeberrima assassina Leonarda Cianciulli, che ci conduce negli inquietanti meandri della sua macabra vicenda.

La cucina è come un laboratorio alchemico in cui i singoli ingredienti, mescolati, danno vita a pozioni prelibate. Può la felicità essere raggiunta attraverso i riti della cucina? Ada Boni, nel suo celebre ricettario di fine 800, Il talismano della felicità, doveva certamente pensarlo. Ma si può anche esser sazi nutrendo corpo e anima in altro modo: l’esaltazione dei sensi o la soddisfazione di bisogni intimi e finanche perversi, come può essere un omicidio.

In scena si vuole rivivere la catarsi che porta con sé l’atto del mangiare/cucinare in un ambiente universale come appunto la cucina. Il pubblico è l’invitato speciale, che condivide con le cuoche- attrici palcoscenico e portate, pensieri e fatiche di due vite arrivate al limite della sopportazione. La preparazione del pasto diventa quindi il momento di confessione di un peccato grave − parliamo di due assassine − ma altrettanto necessario per le protagoniste che si illudono di trovare la loro felicità.

I due monologhi confluiscono in un atto unico, il cui trait d’union è una radio che autonomamente decide cosa fare ascoltare e perché. Un podcast? Un programma di cucina? O il flusso di pensieri delle protagoniste che, misteriosamente, questa radio riesce a captare e trasmettere?

Biglietto intero: € 15.00 – ridotto € 13.00 – riduzione per gruppi, proloco e associazioni

INFO e PRENOTAZIONI

teatronellevalli@gmail.com – +39 389 0576711

Prevendita online su MailTicket

Replica delle 18

Replica delle 20

Prevendita a Monastero Bormida (AT): presso gli uffici del Comune – Piazza Castello 1

www.rete-teatri.it – www.teatronellevalli.it