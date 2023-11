Sabato 11 novembre, presso la Biblioteca Civica Tommaso De Ocheda, in via Ammiraglio Mirabello 1 a Tortona, verrà inaugurata l’esposizione d’arte “Narrazione Materiche” di Manuela Serra e Sonia Delponte. Alla base del concept della mostra delle due artiste c’è il processo di manipolazione della materia e l’amore per la grafica: l’argilla che diventa terracotta, intrecciata con rame e metalli; i materiali di recupero assemblati, che assumono forme plastiche. Le tecniche e le materie usate convergono in un filo conduttore narrativo comune che percorre l’esistenza umana e ne scandisce le tappe. I temi sono diversi: le stagioni della vita; lo scorrere del tempo e le stasi che il cammino impone, con le avanzate e le battute d’arresto; l’attaccamento alle radici, con l’amore per la storia e le tradizioni; lo sradicamento come condizione esistenziale, che comporta la ricerca di nuovi equilibri che inglobano i vecchi, che conducono a nuove esperienze. «Narrazioni Materiche» quindi é un progetto artistico che nasce da due percorsi artistici solo apparentemente distanti, perchè le due artiste si incontrano e si scelgono consapevolmente, creando «Sinergie d’Arte». La Mostra sarà visitabile fino al 26 novembre, dal lunedì al venerdì dalle ora 9 alle 18; il sabato e la domenica dalle 16 alle 19.

