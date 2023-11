Sabato 18 novembre, alle ore 17.00, presso l’Auditorium della Biblioteca Civica in via Marconi, 66 a Novi Ligure, si terrà la premiazione della terza edizione del concorso di scrittura creativa Marmellate, storie di vita da conservare, organizzato dalla casa editrice Vallescrivia.

Il sogno e il mondo onirico in genere: avventure incredibili, desideri inconfessabili o incubi spaventosi sono stati i protagonisti dei racconti della nuova edizione del contest, apertosi lo scorso febbraio e chiusosi a giugno, che ha registrato anche quest’anno una numerosa partecipazione di autori provenienti da tutta Italia.

Dalle 17.00 sarà svelata, anche ai vincitori, la classifica e ci saranno le premiazioni dei nove elaborati migliori, come definito nel bando. Presenzieranno i giurati che hanno valutato i racconti e saranno consegnati, ai primi tre classificati, i buoni premio della Cartolibreria Fortunato di Novi Ligure.

L’evento patrocinato dal Comune di Novi Ligure e dalla Biblioteca Civica, anche quest’anno, avrà come sponsor lo store “Le Dolciterre Serravalle Designer Outlet”, che omaggerà i premiati con le marmellate dell’azienda Volpedo Frutta di Monleale.

Una parte del ricavato delle vendite dei volumi andrà a Una pulce nell’orecchio, associazione fondata in ricordo di Roberta Repetto e di tutte le donne vittime di omicidio. E proprio in onore di Roberta ad arricchire il volume ci sarà un suo acquerello tratto dalla raccolta Una pulce nel disegno, progetto solidale, ideato dall’associazione, per raccogliere fondi.