“Cinema e dintorni” è il titolo dell’ultima tappa dell’edizione 2023 del Festival Internazionale A.F. Lavagnino, sotto l’attenta direzione artistica di Luciano Girardengo, che avrà luogo sabato 18 novembre alle ore 21 presso il Teatro Civico di Gavi e che mette in campo un programma assai interessante e vario: la premiazione del 13° concorso Internazionale di composizione di musica per film che vanta parecchi iscritti da tutto il mondo, con annessa proiezione su schermo delle sequenze vincitrici e la partecipazione della giuria con la presenza, tra gli altri, di Paola Vanoni (Music producer RTI spa del Gruppo Mediaset), e il noto compositore di colonne sonore Franco Piersanti.

La serata inoltre, sarà impreziosita dalla presenza del noto cantautore Giorgio Conte, intervistato dal critico cinematografico Roberto Lasagna, che oltre a ricevere il Premio “Lavagnino cinema/canzone d’ autore” 2023, si esibirà in alcuni brani accompagnato dai Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria.

Giorgio Conte unisce gli studi in diritto alla passione per il jazz, passione condivisa con il fratello Paolo, che li porta ad un sodalizio artistico che dai primi gruppi musicali passa ai contatti con il clan di Celentano ed a brani celebri, tra i quali “Una giornata al mare”. Giorgio continua l’attività di compositore ed autore per vari interpreti, tra cui Mina, O.Vanoni, F.Leali, L.Goggi, F.Baccini, Mirelle Mathieu, etc. Inoltre concerti in tutta Europa, pubblicando dodici album. Nel 2018 il brano “Questo vivere” fa parte della colonna sonora del film “Vengo anch’io”. Nel 2022 gli viene assegnato al Teatro Ariston di Sanremo, il premio Tenco alla carriera, come artista “felinamente sornione”. La stampa lo ha definito “umorista che sa commuovere” ed “intellettuale che strizza l’occhio alle persone comuni”. Artista eclettico, Giorgio ha altre vocazioni: conduttore di “Quelli che la radio” su RAI radio 2 e scrittore con quattro pubblicazioni. È tuttora in tour con un nuovo album in cantiere.

A presentare l’appuntamento in quel di Gavi sarà Luciano Tirelli.

L’ ingresso è ad offerta per un service a favore del Piccolo Cottolengo di Tortona a cura del Rotary club Gavi-Libarna. Per info ed eventuali prenotazioni: 338/5306831, info@ lavagninofestival.it