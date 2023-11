I vigili del fuoco di Tortona sono intervenuti ieri sera poco dopo le 22 per un incendio del vano motore di un’Audi parcheggiata in Piazza Duomo che cominciava a fumare con odore acre di bruciato.

Oltre ai pompieri sono intervenuti i carabinieri, mentre i vigili del fuoco non rintracciando il proprietario dell’auto hanno continuato a bagnare il motore per circa 40 minuti, in quanto nonostante il getto dell’acqua continuava a fumare.

Una volta arrivato il proprietario apriva l’auto per consentire ai pompieri di procedere al distacco della batteria per evitare che l’eventuale cortocircuito all’interno dell’auto generasse in fiamme.

L’auto è stata portata via dal carro attrezzi. Un un episodio che avrebbe potuto provocare ben più gravi danni ma che è stato evitato grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco.

Ringraziamo Aurelia Puccini per le immagini