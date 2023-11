Si è svolta sabato scorso la presentazione della nuova Rivista anno XLVI – 2023 dell’associazione Communitas Diani, alla realizzazione della quale hanno contribuito diversi autori: Paola Ardissone, Luciano Livio Calzamiglia, Gloria Crivelli, Vincenzo Damonte, Margherita Drago, Giorgio Fedozzi, Anna Marchini, Giannetto Novaro, Marina Pissarello, Maria Antonietta Santoro e Raffaella Temesio.

La Rivista è stata presentata alle 16.00 nella sala consiliare del Comune di Diano Marina dal Presidente della Communitas Diani Paola Ardissone, in presenza del Sindaco Cristiano Za Garibaldi e degli Assessori Sabrina Messico e Luca Spandre.

“Un pomeriggio di condivisione comunitaria del nostro ricco patrimonio artistico, culturale e ambientale raccolto nelle pagine dell’ultima edizione della rivista della Communitas Diani”. Afferma Messico, Assessore alla Cultura. “L’amministrazione sostiene e promuove il prezioso contributo svolto dai membri dell’Associazione, che presto potranno riunirsi nella nuova sede di Palazzo Muzio”.

“La Communitas Diani è una realtà molto importante per il Golfo dianese” prosegue il Sindaco. “Il suo impegno è fondamentale non solo per la valorizzazione culturale ma anche per quella turistica in rapporto al nostro territorio. L’impegno e gli studi dell’Associazione consentono infatti la promozione di luoghi che raccontano la storia del nostro passato, in modo che non venga dimenticato”.

La presentazione della Rivista fa parte della XXX edizione delle Giornate Culturali che prevede anche la conferenza del prof. Carlo Lanteri dal titolo “Il battistero di Albenga: la fede attraverso i simboli”. L’iniziativa, che si terrà sabato 2 dicembre, è sempre a cura della Communitas Diani e si terrà alle 16.00 in Sala consiliare.