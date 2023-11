E stato possibile fare la spesa solidale, acquistando oltre a quanto necessario per i propri bisogni anche alimenti destinati alle famiglie povere sotto la garanzia di Fondazione Banco Alimentare Onlus.

Hanno aderito varie associazioni di volontariati per la di latte, pasta, scatolame, generi alimentari vari che i cittadini hanno donato con un piccolo gesto di solidarietà ricco di significato ma soprattutto particolarmente utile in questo momento storico.

In Piemonte, in tutto il territorio, la Colletta alimentare ha coinvolto 1.300 supermercati e 12.000 volontari, presenti presso il centro commerciale IPER di Tortona riconoscibili dalla pettorina arancione, che hanno invitato ad acquistare prodotti a lunga conservazione come: olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l’infanzia, presenti anche i soci del gruppo di Tortona dei Marinai d’Italia, che per l’occasione hanno indossato un cappellino con la scritta “marina militare” e lo stemma della 4 repubbliche marinare.

Gli alimenti donati saranno poi distribuiti a 568 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, ecc.), che sostengono 109.757 persone in Piemonte.

Salvatore Collarino, Presidente del Banco Alimentare del Piemonte ha affermato che “la nostra volontà è quella di continuare e ampliare il sostegno alle persone in difficoltà nella nostra regione. L’obiettivo della Colletta Alimentare 2023 è quindi quello di superare la raccolta dello scorso anno di 570 tonnellate di alimenti, l’equivalente di 1 milione e 140mila pasti.”

La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Rete Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2023 indetta da Papa Francesco.

Il Presidente ANMI Giuseppe Calore