Prende forma il nuovo punto informativo del Comune di Acqui Terme. Presso il locale ai piedi della Torre Civica in Corso Italia, infatti nei giorni scorsi è stato installato il primo dei 2 monitor sul quale verranno proiettate immagini e filmati di Acqui e delle sue realtà, divulgate notizie, informazioni e curiosità. Lo spazio sarà gestito dall’Associazioni Volontari della Protezione Civile in collaborazione con il Comune.

“Nella nostra Città sono possibili più forme di turismo, non solo quello termale, e questo è quello che vogliamo diffondere e potenziare” – ha dichiarato il Consigliere Orest Laniku, uno dei principali ideatori e sostenitori di questo progetto – “Acqui è una Città ricca di storia, immersa in un territorio riconosciuto patrimonio dell’umanità. Natura, cibo, colline, arte, monumenti unici danno la possibilità di vivere un turismo a tutto tondo. Inoltre in Città vengono organizzati eventi tutto l’anno, il calendario è ricco e importante e abbiamo eccellenze di qualità in tutti i settori quali quello ristorativo, alberghiero, ricreativo, sportivo, commerciale e le stesse associazioni di volontariato – come la Protezione Civile – sono tutte attività che necessitano di essere maggiormente conosciute e valorizzate, non solo dai turisti ma anche da tutti gli acquesi. La nostra missione infatti è quella di dare loro un supporto, creando maggiori opportunità di diffusione e promozione”.

Lo spazio, allestito proprio in centro città vicino ad uno dei luoghi simbolo di Acqui, la Bollente, servirà proprio a questo, far conoscere meglio Acqui e le sue realtà.

E il prossimo obiettivo? La riapertura al pubblico della Torre Civica!