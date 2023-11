Il 29 novembre 2023 alle ore 21.00 al Teatro Ariston di Sanremo (Imperia) il tenore ALESSANDRO LORA sarà protagonista di un concerto lirico e benefico realizzato per raccogliere fondi a favore della Croce Rossa di Sanremo insieme al soprano Chiara Cremaschi, al coro Art Voice Academy e all’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal M° Diego Basso.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria presso il Teatro Ariston di Sanremo (Via Giacomo Matteotti, 212)

Tel. 0184 506060 attivo tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00

La serata sarà presentata da Paolo Piva, noto conduttore di RDS, e Lavinia Abate, Miss Italia 2022, e vedrà la straordinaria partecipazione del celebre flautista Andrea Griminelli che, dopo avere lavorato a lungo con Luciano Pavarotti ed Ennio Morricone, accompagnerà il tenore Alessandro Lora in alcuni brani. Durante il concerto gli artisti della compagnia del “Circo dei Sogni” di Paride Orfei si esibiranno in numeri acrobatici: Snejinka Nedeva (tessuti aerei), Cristian Orfei (aerial straps), Elina Fedorova (verticali), Federica Solinas (trapezio).

Il tenore torna dal vivo dopo il grande successo al Bryant Park di New York, che lo ha consacrato nel panorama lirico internazionale, accompagnato dalla New York City Opera Orchestra diretta dai maestri Diego Basso e Maurizio Barbacini. In occasione del concerto benefico, Alessandro Lora presenterà al pubblico con il suo personale stile interpretativo e con il suo timbro inconfondibile alcune delle arie e canzoni più importanti del nostro repertorio come “Nessun dorma”, “Non ti scordar di me”, “E lucevan le stelle”, “O sole mio” e molti altri successi.

Il concerto è organizzato e prodotto da Dalirio srl e da Itigroup srl di Bruno Benetti in collaborazione con il Teatro Ariston di Sanremo.

«Per me la musica rappresenta una costante sorgente di emozioni profonde, un veicolo che mi spinge a esprimere con tutto me stesso ciò che provo, attraverso il battito del cuore e l’armonia della voce – dichiara Alessandro Lora – La possibilità di esibirsi in arie indimenticabili, con il sostegno dell’orchestra diretta dal Maestro Diego Basso, in un evento benefico presso il leggendario Ariston di Sanremo, è per me un’esperienza straordinaria e gratificante. È un’opportunità non solo di condividere la mia passione per la musica, ma anche di contribuire in modo significativo a un nobile scopo benefico attraverso l’arte e la cultura».

Alessandro Lora nasce nel 1989 a Valdagno (VI) dove muove i suoi primi passi nello studio del canto presso la Scuola di Musica Marzotto. Una passione, quella del canto lirico, nata già in tenera età quando Alessandro ascoltava le eccezionali voci di Pavarotti e Domingo in auto con suo padre. Inizia da autodidatta il suo percorso nel mondo della lirica. Il suo apprendimento e la sua grande crescita vengono impreziositi dall’insegnamento di diversi maestri, tra i quali spicca il tenore Gianfranco Cecchele, uno dei maggiori interpreti del repertorio verdiano e verista. Lora vanta collaborazioni con direttori d’orchestra di fama internazionale del calibro del Maestro Maurizio Barbacini e del Maestro Diego Basso che, con la loro pluriennale e multidisciplinare esperienza, spaziano dal pop alla lirica e al rock. Superato il periodo pandemico Alessandro Lora si esibisce al Gran Galà della Lirica in occasione del concerto di ringraziamento per tutti gli operatori sanitari. A novembre 2022 a Budapest si esibisce insieme con il Maestro Diego Basso all’inaugurazione degli MTV Awards. Successivamente Alessandro Lora ha condiviso il palco con Roby Facchinetti e Giò Di Tonno in nove concerti. Ad agosto del 2023 il tenore veneto debutta al Bryant Park di New York accompagnato dalla New York City Opera Orchestra diretta per l’occasione dai Maestri Diego Basso e Maurizio Barbacini. Nel 2024 Alessandro Lora pubblicherà il suo primo album di arie classiche e inediti.