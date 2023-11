Venerdì 27 ottobre, dalle 9 alle 12, sette squadre di studenti delle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado tortonesi si sono sfidate in una gara con lo scopo di raccogliere il maggior quantitativo di rifiuti abbandonati in tutta la città (ogni squadra aveva assegnata una specifica zona di Tortona, come da mappa allegata, ed era munita di guanti e sacchi).

Gestione Ambiente S.p.A. ha recuperato i sacchi dei rifiuti raccolti da ogni singola squadra e ha provveduto alla loro pesatura per permettere di decretare il vincitore. I rifiuti sono stati, poi, avviati a smaltimento e/o recupero presso gli impianti autorizzati SRT.

In totale gli studenti hanno raccolto 338 kg di rifiuti.

Ecco la classifica:

Primo classificato: Squadra Zona 2 – Liceo Peano classe 5a Economico Sociale

45 kg secco non riciclabile (indifferenziato)

10 kg ingombranti

15 kg vetro

5 kg plastica

Totale raccolto: 75 kg

Secondo classificato: Squadra Zona 3 – Liceo Peano classe 5a Scientifico

40 kg secco non riciclabile (indifferenziato)

30 kg vetro

Totale raccolto: 70 kg

Terzo classificato Squadra Zona 4 – Liceo Peano classe 5a Classico

30 kg secco non riciclabile (indifferenziato)

2 kg ingombranti

25 kg vetro

3 kg plastica

Totale raccolto: 60 kg

Quarto classificato: Squadra Zona 1 – Istituto Santachiara

20 kg secco non riciclabile (indifferenziato)

21 kg vetro

4 kg plastica

Totale raccolto: 45 kg





Quinto classificato a pari merito:

Squadra Zona 6 – Istituto Marconi

21 kg secco non riciclabile (indifferenziato)

1 kg ingombranti

10 kg vetro

Totale raccolto: 32 kg

Squadra Zona 7 – CIOFS

23 kg secco non riciclabile (indifferenziato)

7 kg vetro

2 kg plastica

Totale raccolto: 32 kg

Sesto classificato: Squadra Zona 5 – Liceo Peano classe 5b Linguistico

10 kg secco non riciclabile (indifferenziato)

7 kg vetro

4 kg plastica

3 kg carta

Totale raccolto: 24 kg

La cerimonia di premiazione si terrà a partire dalla settimana del 13 novembre.