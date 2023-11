Pubblichiamo la segnalazione di una lettrice sulle Case Popolari di via Milazzo a Tortona la cui competenza non spetta al Comune ma allo IAT di Alessandria

***********

Buongiorno volevo informarla sulle condizioni delle case popolari a Tortona in via Milazzo 1b.

Parto dal presupposto che l’anno scorso a causa del portone rotto e senza chiave sono entrati dei signori a drogarsi, la mattina alle 4 quando mi alzavo trovavo i drogati, le siringhe, stagnola, escrementi umani ecc. e ci siamo dovuti rimboccare le maniche e buttare la candeggina e pulire noi altrimenti non gliene frega a nessuno di noi spregiudicata gente che abita nelle popolari…

In inverno siamo fortunati se riusciamo a salire in casa e non trovare barboni nei pianerottoli, in estate invece spaccio continuo di sostanze stupefacenti e chi ne ha più ne metta.

Per non parlare delle caldaie che una mia vicina un anno fa è rimasta senza caldaia.

Almeno che si sappia la verità, Grazie e arrivederci.

Lettera Firmata