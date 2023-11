Continua incessante l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia per individuare ed assicurare alla giustizia i responsabili dei furti commessi in riviera nel corso di questa lunga estate.

In questi giorni, infatti, i Carabinieri della Compagnia di Sanremo (IM) hanno portato a termine un’altra mirata attività investigativa che ha permesso di dare esecuzione ad un ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Imperia, su proposta della Procura della Repubblica di Imperia, che ha di fatto condiviso le considerazioni fatte dai Carabinieri della Compagnia di Sanremo ed ha disposto la custodia cautelare in carcere a carico di uno straniero ritenuto responsabile di alcuni furti in una struttura ricettiva, su diverse auto ed in esercizi commerciali a Sanremo le notti tra il 22 ed il 23 settembre scorsi.

L’arrestato, un giovane di ventitreenne originario della Tunisia, di fatto senza fissa dimora in Itala, avvalendosi della complicità di un altro straniero non ancora rintracciato, la notte del 22 settembre si è introdotto all’interno di un Bed and Breakfast e di alcuni appartamenti della città dei fiori, dove è riuscito, forzando le finestre, ad asportare orologi, telefoni cellulari, denaro contante e documenti vari. Nella medesima notte i due hanno saccheggiato alcune auto parcheggiate sulla pubblica via e tentato di forzare anche la porta blindata di un negozio di occhiali di via Matteotti.

Rintracciato a Sanremo, l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Sanremo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.