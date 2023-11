Tanti interventi dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, nella giornata di oggi, lunedì 27 novembre.

L’ultimo, il più grave è stato un incidente stradale: un tamponamento fra tre automezzi alla frazione Rivalta Scrivia: una donna è rimasta ferita e trasportata a pronto Soccorso dell’ospedale ma non era in pericolo di vita.

Nel corso della giornata i pompieri sono intervenuti in via San Marziano per aiutare il 118 a trasportare una persona obesa in ospedale; poi a sale per alcuni pali della Telecom pericolanti e infine a Volpeglino per ilo difettoso funzionamento di una canna fumaria che per fortuna ha provocato lievi danni.