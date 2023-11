Taglio del nastro tra la folla per la 24esima edizione di OliOliva a Imperia, con tantissimi cittadini e turisti che si sono soffermati poi a visitare oltre 200 espositori di prodotti tipici. “Si apre una vera e propria festa dei nostri prodotti – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing territoriale Alessandro Piana – in uno dei luoghi simbolo dell’oro verde e dell’oleoturismo. E’ anche una opportunità per tutti i vessilli del gusto, per il pescato genuino e di qualità, per eventi culturali e iniziative tematiche su un percorso più ampio rispetto all’edizione precedente, in cui si riconfermano la presenza importante e il supporto della Regione Liguria al claim OrgOlio. Un modo di sottolineare la passione e quell’orgoglio tutto ligure fatto di tenacia e di rispetto delle materie prime e dell’ambiente, perché chi è coinvolto in agricoltura presidia il territorio e le tradizioni”.

Lo stand della Regione Liguria sarà uno spazio aperto con quattro aree degustazione che verranno gestite dal Consorzio di Tutela Olio DOP Riviera Ligure. “Si potranno degustare per tutta la durata della manifestazione -continua il vice presidente Alessandro Piana- gli oli monovarietali di Taggiasca, Arnasca, Lavagnina e Razzola. Quattro varietà che rappresentano rispettivamente le province di Imperia, Savona, Genova e La Spezia. Al centro dello stand un ledwall proietterà immagini della nostra Regione, non solo a tema olivicolo”.

Contemporaneamente, è attivo anche uno piccolo spazio dove il CAAR ( Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale ) raccoglierà campioni di olio, anche da privati e hobbisti, per i quali verranno analizzati gratuitamente acidità e numero di perossidi nel laboratorio di Sarzana. “Nel palinsesto dello spazio eventi principale ci saranno anche dei laboratori a cura di Assaggia la Liguria organizzati con il sostegno della Regione – conclude il vice presidente Piana -, per la valorizzazione delle nostre eccellenze agroalimentari certificate. Il clima di condivisione e di partecipazione di questa prima giornata è un ulteriore successo che vede, in particolare, l’impegno straordinario del presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi e del sindaco e presidente della provincia di Imperia Claudio Scajola”.

Correlati