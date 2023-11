Alla vigilia della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Comune di Diano Marina invita oggi al silenzio ma anche al rumore

Questa mattina alle 11.00 è stata inaugurata la panchina rossa che il Comune di Diano Marina ha voluto inserire nell’arredo urbano per sensibilizzare il più possibile la comunità sul fenomeno della violenza di genere. Presenti alla cerimonia l’Amministrazione comunale, gli uffici, Laura Amoretti, Consigliera di Parità della Regione Liguria e Laura Caboto, del Centro Antiviolenza di Imperia, Sanremo e Ventimiglia (ISV).

“La violenza di genere è una questione che riguarda l’intera comunità e che richiede una crescita culturale di cui tutti siamo responsabili” ha dichiarato il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. “Alla vigilia della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne il nostro primo pensiero va a Giulia Cecchettin, tristemente scomparsa a soli 22 anni, alla quale vogliamo dedicare un minuto di silenzio e molti più minuti di rumore”. La Consigliera di Parità della Regione Liguria Laura Amoretti raccoglie e condivide l’invito del Sindaco “Mi piace molto fare rumore, soprattutto nelle scuole, dove c’è grande bisogno di dialogo su questo argomento. Ecco perché in Regione ho firmato un protocollo per la predisposizione di un piano di sensibilizzazione e la formulazione di proposte per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni”.

Sabrina Messico, Assessore ai Servizi sociali, ha scoperto la targa che è stata fissata sulla panchina sottolineando “l’intento dell’Amministrazione Comunale di farsi portavoce di questo essenziale e serio messaggio, per non dimenticare le vittime e contribuire alla lotta contro una piaga sociale in preoccupante crescita”. Sulla targa si legge il numero del Centro Antiviolenza provinciale 800 186 060 e la frase di Alda Merini “Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne”.