Mezzogiorno e mezza di oggi, domenica 26 novembre, mentre diverse persone sono già a pranzo, in val Curone succede una tragedia: nel Comune di Montacuto, secondo la prima sommaria ricostruzione, un cacciatore, forse scambiando la bicicletta per un animale spara, all’indirizzo di un ciclista e lo colpisce.

Scattano i soccorsi e da Alessandria parte l’elicottero del 118 che arriva nel piccolo paese della Val Curone: i soccorritori prestano le prime cure del caso all’uomo che è rimasto ferito dallo sparo di un cacciatore e poi lo trasportano subito con l’elicottero al pronto Soccorso dell’ospedale “Santi Antionio e Biagio” di Alessandria dove il ciclista viene ricoverato in prognosi riservata.

Al momento in cui scriviamo sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.