In relazione alla situazione di maltempo che sta interessando il territorio cittadino e alla luce degli avvisi meteo che prevedono vento e mare in aumento fino ad agitato, con mareggiate anche intense, il sindaco Claudio Scajola ha firmato un’ordinanza a tutela della pubblica incolumità, valida dalle ore 15.00 di oggi, giovedì 2 novembre, sino alle ore 23.59 di domani, venerdì 3 novembre, fatti salvi ulteriori successivi provvedimenti connessi all’evoluzione dei fenomeni meteorologici.

È prevista l’interdizione a persone e mezzi nelle seguenti zone della città di Imperia: Piazzale S.Lucia di Borgo Prino; Piazzale largo Cristino (lato mare); strada a mare di collegamento tra Oneglia e Diano Marina (c.d. Incompiuta); Passeggiata nel Mare del bacino Portuale di Oneglia; Molo sopraflutti del bacino portuale di Porto Maurizio; Molo Azzurro di Borgo Prino.

L’ordinanza prevede altresì di assicurare l’esposizione dei mastelli e dei carrellati in maniera da garantirne la sicurezza; di rinforzare l’ormeggio dei natanti; di rinforzare l’ancoraggio di tensostrutture, gazebo, tende; l’interdizione della sosta in permanenza di persone e mezzi lungo le fasce di rispetto di 20 metri e fronte mare; l’interruzione delle attività in alveo e la messa in sicurezza di mezzi e macchinari.