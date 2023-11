Il Derthona si presenta con modulo 3-5-2. In porta Sattanino. Difesa con Karkalis, Tambussi (al posto dello squalificato Rossi), Daffonchio. Centrocampo con Robotti, Lacava, Procopio, Manasiev, Toniato. In avanti Samb e Merkaj. In panchina, tra gli altri, siedono Todisco, Saccà e Gueye. Fuori per infortunio Gulli e Giacchino. Nel 3-5-2 del Borgosesia non gioca il baby prodigio Lauciello, ma davanti ci sono Gonella, Del Barba e Giacone.

Ritmo basso nei primi dieci minuti di gara: la prima squadra a provarci è il Derthona con due conclusioni, la prima di Lacava al 12′, la seconda di Samb al 15′, che non creano difficoltà a Uva che respinge e blocca efficacemente. Al 21′ i tortonesi ci provano ancora con Lacava, la cui conclusione da fuori area, viene ancora una volta respinta dall’estremo difensore avversario. Al 23′ il Derthona ha l’occasione per portarsi in vantaggio: Tambussi è bravo a scavalcare la difesa avversaria con un lungo lancio per Merkaj, ben appostato sulla fascia sinistra. La punta bianconera avanza, entra in area e viene atterrato da Recab. Il direttore di gara decreta il calcio di rigore: sulla palla lo stesso Merkaj che però angola troppo il rasoterra che esce a fil di palo alla sinistra di Uva. Il Derthona prosegue la fase offensiva e al 26′ è ancora insidioso con la conclusione da fuori di Tambussi che impegna Uva. Per vedere il Borgosesia bisogna attendere la bella punizione al 27′ di Gonella (il migliore dei suoi) che costringe Sattanino ad una parata non semplice. Da questo momento, sebbene il Derthona mantenga la supremazia di gioco, la partita si smorza. Il primo tempo termina 0-0.

La ripresa inizia con le stesse formazioni. Nel giro di sette minuti le due squadre segnano entrambe. Al 5′ st Derthona in vantaggio con la seconda rete in campionato di Robotti: tutto nasce da una palla che Merkaj alza per Samb, bravo a difenderla in area e passarla a Manasiev che serve Robotti che con una bella conclusione di esterno porta in vantaggio i bianconeri. Il Borgosesia reagisce con la massima efficacia e due minuti dopo, al 7′ st, giunge al pareggio: Colombo è bravo a saltare Tambussi, ad avanzare sulla fascia sinistra, crossare in mezzo per Del Barba che solo, a pochi passi dalla porta tortonese, infila la palla sotto la traversa.

Il Borgosesia ci crede: al 11′ st Derbali salta facilmente Procopio, palla a Iannacone che la mette in area per Del Barba che conclude debolmente: Procopio, ben appostato sulla linea di porta, si riscatta e salva il Derthona. Un minuto dopo al 12′ st Gonella entra in area e dalla sinistra spara in porta colpendo in pieno il palo. A questo punto Daidola comprende che è il momento di cambiare e inserisce rispettivamente al 13′ st Saccà e Amaradio per Procopio e Lacava e al 22′ st Gueye per Samb. Moretti risponde al 14′ st con Peritore per Giacona e al 32′ con Tobia per Del Barba. Saccà, dopo l’eurogol di mercoledì a Vado, dimostra di essere in forma e va alla conclusione al 25′ con deviazione di Uva in calcio d’angolo. Saltano gli schemi e le squadre puntano entrambe ai tre punti, lasciando ampi spazi al contropiede. Il terreno di gioco, resosi piuttosto pesante a causa delle piogge dei giorni precedenti, non aiuta i 22 in campo. Al 36′ Nani subentra all’autore della rete Robotti. Al 43′ Manasiev viene espulso per aver protestato troppo platealmente e Daidola opera l’ultima sostituzione facendo entrare Dall’Olio al posto Di Toniato. Nei cinque minuti di recupero, l’unico sussulto è una conclusione svirgolata di Tambussi che, ben appostato all’interno dell’area di rigore, tira fuori. La partita termina 1-1.

(da Radio PNR)

DERTHONA – BORGOSESIA 1-1

RETI: 5’st Robotti (D), 7’st Del Barba (B).

DERTHONA: Sattanino; Tambussi, Daffonchio, Karkalis; Toniato (43′ st Dall’Olio); Lacava (13′ st Amaradio), Manasiev, Robotti (36′ st Nani), Procopio (13′ st Saccà); Merkaj, Samb (23′ st Gueye).

A DISP: Cizza, Dall’Olio, Mocci, Todisco, Licco.

ALL: Daidola.

BORGOSESIA: Uva; Iannacone, Gilli, Derbali, Rekkab; Bertoni, Tunesi, Colombo, Gonella; Giacona (15′ st Peritore), Del Barba (33′ st Tobia).

A DISP: Autoriello, Maselli, El Achkaoui, Pani, Disisto, De Angelis, Duguet.

ALL: Moretti.

AMMONITI: Tambussi (D), Daffonchio (D), Amaradio (D), Manasiev (D), Iannacone (B), Bertoni (B), Derbali (B), Tobia (B).

ESPULSI: 43’st Manasiev (D).

NOTE: Al 25′ Merkaj tira fuori un calcio di rigore.

ARBITRO: Andrea Giordani della Sezione di Aprilia.

ASSISTENTI: Simone Colella di Imperia e Dario Roscelli di Chiavari.