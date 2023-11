CITTA’ DI VARESE – DERTHONA 3-0

RETI: 5′ Palazzolo (C), 28’st Di Maira (C), 31’st Di Maira (C)

CITTA’ DI VARESE: Cassano; Baldaro, Cottarelli, Molinari (25′ st Popovchev), Benacquista; Vitofrancesco, Mandelli, Palazzolo (35′ st Malinverno); Liberati (22′ st Perissinotto); Guri (12′ st Di Maira), Banfi.A DISP: Scodellro, Stampi, Furlan, Bregasi, Settimo.

ALL: Cotta.

DERTHONA: Cizza; Tambussi, Dall’Olio, Rossi, Rossi, Saccà (44′ st Massone), Robotti (22′ st Merkaj), Toniato (33′ st Licco), Amaradio (18′ st Casassa), Lacava; Samb, Gueye (35′ st Mocci).

A DISP: Sattanino, Alloisio, Ciparelli, Santorio.

ALL: Daidola.

AMMONITI: Amaradio (D), Casassa (D).

ESPULSI: 39′ pt Tambussi (D).

ARBITRO: Andrea Palmieri della Sezione di Brindisi.

ASSISTENTI: Francesco Minerva di Lecce e Filippo Panebarca di Foggia.