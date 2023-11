Giovedì 9 novembre alle ore 20.45, presso la Sala del Ridotto del Teatro Civico di Tortona, si terrà una serata per conoscere la pratica dello yoga nella sua declinazione più pura e tradizionale. Scoprire come questa antica e rigorosa disciplina può fornire attualissimi strumenti per il lavoro su di sè e donare all’individuo possibilità di aiuto per la vita. La serata sarà condotta da Franca Sacchi, artista poliedrica, musicista, pittrice, cantante, insegnante di yoga dal 1968, membro onorario a vita del World Yoga Council, presidente onorario della International Yoga Federation, della European Yoga Federation e della European Yoga Association, Grand Master di Yoga (titolo internazionale che indica la capacità di insegnare ai maestri dello yoga). E’ prevista durante la serata una dimostrazione pratica fornita da alcuni allievi di Franca Sacchi. Ingresso libero.

