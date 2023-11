Sabato 25 novembre alle ore 16.00 l’associazione “Communitas Diani” presenta la nuova Rivista anno XLVI – 2023. La presentazione si svolgerà nella Sala consiliare del Comune di Diano Marina, dove saranno invitati tutti gli autori degli articoli presenti nella Rivista: Paola Ardissone, Luciano Livio Calzamiglia, Gloria Crivelli, Vincenzo Damonte, Margherita Drago, Giorgio Fedozzi, Anna Marchini, Giannetto Novaro, Marina Pissarello, Maria Antonietta Santoro, Raffaella Temesio.

In occasione delle “Giornate Culturali” organizzate ogni anno dalla Communitas Diani, hanno luogo anche conferenze a tema. Per la XXX edizione, oltre alla presentazione di sabato 25 novembre, è in programma la conferenza del prof. Carlo Lanteri dal titolo “Il battistero di Albenga: la fede attraverso i simboli”, che si terrà sabato 2 dicembre, sempre alle 16.00 in Sala consiliare.

La “Communitas Diani” nasce nel 1969 da un gruppo di cittadini appassionati ed esperti conoscitori del territorio del Golfo Dianese nella Provincia di Imperia, che comprende i Comuni di Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, Cervo, Diano Castello, Diano Arentino, Diano San Pietro e Villa Faraldi. L’Associazione ha lo scopo di raccogliere documenti, testimonianze di storia, arte e folclore della valle per conservare la memoria del passato e consegnarla alle generazioni future. Dal 1978 l’Associazione pubblica annualmente la “Rivista Periodica di Studi Storici e Artistici”, un volume di pregio che vanta la collaborazione di numerosi autori tra cui esperti studiosi della storia e della storia dell’arte.