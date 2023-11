Frana questa mattina in via Vallovaia, sopra il Santuario della Rovere, a San Bartolomeo al Mare. Il muretto di una fascia che protegge un uliveto è parzialmente sceso sulla strada sottostante, causando una interruzione del traffico veicolare. Gli uffici sono già allertati, così come il proprietario del terreno, e le procedure per intervenire e riaprire il più rapidamente possibile il passaggio veicolare sono già state intraprese.

