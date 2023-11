Eccellenti risultati per le ragazze della Roller San Bart ASD al recente Campionato Nazionale Libertas di Pattinaggio artistico a rotelle svoltosi a Celle Ligure (SV). Le giovanissime Martina Costagrande, Aurora Regis, Valentina Regis, Tesnim Zeqo, Anna Bernardis, Sofia Albavera – alla loro prima esperienza di gruppo – sono diventate Campionesse Nazionali nella categoria Piccoli gruppi Promo A. Lo stesso titolo se lo sono aggiudicate – nella categoria Quartetti – Letizia Terrizzano, Rachele Dagati, Ginevra Castellani, Greta Salmi, anche loro alla prima esperienza in Quartetto.

“È un risultato straordinario – afferma il Consigliere incaricato allo sport, Antonello Martini – che conferma la qualità del lavoro della Roller San Bart ASD. Come Amministrazione comunale, siamo fieri di ospitare nel nostro Comune l’unica pista di pattinaggio artistico a rotelle della provincia di Imperia. Sono veramente contento per le ragazze, per le loro famiglie, per le loro istruttrici. Voglio ringraziare tutto il Consiglio direttivo della Roller San Bart ASD, da Erendira Piana, a Cristina Motto, al Vice Presidente ed allenatrice Patrizia Dagnino, al Presidente Susanna Mamino”.