Sabato 25 novembre ricorre la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne e il Comune di Tortona organizza una serie di eventi per celebrare l’evento e sensibilizzare su un tema di grande importanza e drammatica attualità.

Venerdì 24 novembre, con l’organizzazione della Compagnia Carabinieri di Tortona, alle ore 10, presso i locali della stazione CC sarà inaugurata “Una stanza tutta per noi” locale messo a disposizione per accogliere le donne vittime di reati; sarà presente in qualità di madrina Virna Toppi, prima ballerina del Corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano.

Alle ore 11 si terrà un incontro sul tema rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e agli istituti professionali cittadini.

Sabato 25 invece, alle 17.30, nella sala conferenze della Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda”, si terrà il convegno “La cultura del rispetto” organizzato dal Comune con il patrocinio della Consulta regionale per le Pari Opportunità, con ospite Ilaria Caprioglio già Sindaco di Savona, dove interverranno l’Assessore comunale Marzia Damiani, il Tenente Caterina Valletta della Guardia di Finanza, Roberta Virtuani medico responsabile del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Tortona.