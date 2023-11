Il Sindaco di Diano Marina firma l’ordinanza che autorizza l’accensione anticipata degli impianti termici, di distribuzione e di utilizzazione di calore su tutto il territorio comunale a partire da oggi, giovedì 9 novembre 2023 fino al giorno 14 novembre 2023 compreso. Il limite massimo è di cinque ore giornaliere come previsto dalla norma.

La decisione è stata presa in considerazione del clima di questi giorni, caratterizzato da escursioni termiche dovute a un repentino abbassamento della temperatura in alcune zone, tale da non consentire di avere temperature idonee alla soglia di benessere negli ambienti di abitazione.