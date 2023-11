Si è tenuta in questi giorni la XXXIII edizione della fiera internazionale dedicata al turismo, alla quale ha partecipato anche Diano Marina.

In prima linea nella promozione del turismo dianese, il Comune di Diano Marina ha partecipato al World Travel Market, fiera turistica internazionale che si è tenuta in questi giorni a Londra. Il responsabile dell’ufficio turismo di Diano Marina, dott. Alberto Rivera, ha incontrato tour operator, agenzie di viaggio e ditte private interessate alla realtà territoriale del Golfo dianese.

Dal 6 all’8 novembre sono stati numerosi gli stakeholder con cui l’ufficio turismo si è confrontato e grazie ai quali ha approfondito i punti di forza che hanno portato e portano gli stranieri a scegliere la Liguria, lasciando – in questo ultimo anno più che mai – una decisa impronta in termini di presenze distribuite in tutto l’anno. Grazie alle informazioni registrate duranti gli incontri, si evince per esempio che c’è molto interesse per la pista ciclabile, per la possibilità di noleggiare bici elettriche e per organizzare soggiorni di gruppo.

Il Comune di Diano Marina ha partecipato al WTM nel padiglione di ENIT (Agenzia nazionale del turismo) all’interno dello Stand N3-200 di Regione Liguria, condividendo lo spazio a disposizione con altre realtà turistiche tra cui Riviera dei Fiori Hotels, Comune di Sanremo, Love5terre e Città di Genova. Il dott. Rivera non ha perso un’importante occasione per ricordare l’appuntamento con Aromatica 2024 e ha partecipato agli eventi organizzati da Regione Liguria per promuovere una delle regioni in maggiore crescita sia a livello turistico che a livello di export di prodotti. Tra questi eventi c’è stata la presentazione di #pesto Masterpiece of Liguria, l’installazione artistica a forma di mortaio gigante (il più grande del mondo, con i suoi sei metri di altezza e gli otto di larghezza) che ha navigato sul fiume Tamigi nei giorni del WTM. Per celebrare la seconda salsa più consumata al mondo (dopo quella al pomodoro) e la più googlata in assoluto, il 6 novembre si è tenuta anche la semifinale del Pesto World Championship 2023.