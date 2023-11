Giovedì 9 novembre E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica, effettuerà alcune attività sulla rete di media e bassa tensione, su richiesta del comune di Alessandria, per permettere lo svolgimento di lavori sulla sede ferroviaria in corrispondenza del Rio Lovassina. Le operazioni si svolgeranno dalle ore 13:30 alle 17:30 e richiedono un’interruzione programmata del servizio elettrico nelle seguenti vie: via Genova sn, cant, tel, da 186 a 192, da 198 a 206, da 210 a 218, da 222 a 238, da 221 a 239; via S. F. Assisi da 2 a 4, sn; via Perfumo temp, cant, 1, 5, 2; via Maruera 2, da 3 a 7a, cant; via Romera da 2 a 4, tel; via Del Ferraio 59.

E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.