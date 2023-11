Un poeta alessandrino, Luciano Olivieri, il prossimo martedì 21 novembre verrà ricordato nel corso dell’incontro a lui dedicato dalle ore 17.30 presso la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” in piazza Vittorio Veneto 1, dal titolo “Lisandria ant el cor. Omaggio al poeta Luciano Olivieri” durante il quale il Presidente dell’Associazione Alessandria in Pista Mauro Remotti dialogherà con il professor Gian Luigi Ferraris, Presidente dell’Associazione Alessandrina di Italianistica.

Iniziativa realizzata da Comune di Alessandria, Biblioteca Civica “Francesca Calvo”, in collaborazione con l’ Azienda Costruire Insieme, in cui sono previste anche letture ad alta voce di alcune poesie a cura di Gianni Pasino e Ilaria Ercole.

Mauro Remotti, amico, percorrerà gli elementi salienti del poeta, di cui è stato amico, attraverso un vivace collage di ricordi personali, fornendo brevi cenni biografici; mentre a Gian Luigi Ferraris, curatore della nuova edizione postuma dell’antologia poetica ”Lisàndria ant el cór”, il compito di analizzare dal punto di vista critico-letterario l’opera del “poeta dell’alessandrinità discreta”, come lo stesso professore ama definirlo e che nella prefazione ha scritto “La poesia di Luciano Olivieri è attraversata da una sorta di inquietudine esistenziale spesso venata di malinconia, che cerca il suo riscatto e la sua compensazione nella regressione verso un passato felice, identificato nell’armonia affettiva della famiglia”.

L’autore – Luciano Olivieri (Alessandria, 1942 – Acqui Terme, 2020), dopo la maturità classica, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Pavia, lavorando poi nel settore assicurativo fino al 2000, anno in cui, dopo il collocamento in pensione, ha iniziato a scrivere poesie in dialetto alessandrino, ottenendo numerosi premi in vari concorsi e lusinghieri successi di pubblico e di critica. Nel 2016 ha pubblicato l’antologia “Lisàndria ant el cór”, raccolta di poesie in dialetto alessandrino, a cura delle Edizioni dell’Orso.

ingresso libero

info: biblioteca.civica@comune.alessandria.it

telefono: 0131 515911-917