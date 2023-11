Il Comune di Acqui Terme ha avviato a marzo il percorso di riconoscimento dei prodotti alimentari di origine locale. Una denominazione d’origine comunale che non sarà esclusiva delle sole tipicità prodotte o ideate all’interno dei “confini” comunali, ma di cui si potranno fregiare, anche i produttori o le attività agro-alimentari presenti sul territorio Acquese.

La Commissione deputata al conferimento, composta dalla dott.ssa Paola Cimmino, dalla dott.ssa Samuela Mattarella, dallo chef Paolo Donato, dall’architetto Matteo Pastorino e presieduta dall’Assessore Rossana Benazzo – assessore con delega alla valorizzazione dei prodotti tipici del Territorio, Marketing Territoriale – si è riunita lo scorso 26 ottobre per deliberare in merito alla Focaccina di Ovrano, quale prima domanda di conferimento di certificazione giunta al vaglio della Commissione.

Secondo la Commissione si è trattato della certificazione di una ricetta che da parecchio tempo viene presentata in occasione di festa e in momenti conviviali, preparata con prodotti del territorio a filiera corta. La ricetta, frutto di una tradizione trentennale tramandata dalla comunità locale ed in particolar modo dalla Pro Loco di Ovrano, nella persona del suo Presidente Claudio Barisone, rientra nella tradizione acquese.

L’Assessore Benazzo esprime soddisfazione in merito al primo riconoscimento “La Focaccina di Ovrano è la nostra prima De.Co. e ne siamo orgogliosi. Questo è il primo passo di un percorso che la configura come uno strumento di promozione del territorio attraverso i suoi prodotti di eccellenza, e non solo del prodotto in sé, ma della sua tradizione che verrà tramandata nella sua integrità ed autenticità”.

Il Sindaco Rapetti contento del risultato ottenuto vuole ringraziare chi ha reso possibile tale certificazione: “Siamo estremamente soddisfatti di poter inaugurare le De.CO con la Focaccina di Ovrano: oltre a simboleggiare egregiamente l’ottima tipicità culinaria acquese, rappresenta l’attaccamento della popolazione a queste nostre tradizioni, che ogni anno rinnova la propria passione dimostrandosi sempre più affezionata alla focaccina nelle numerose occasioni che ci vengono offerte dalla laboriosa Pro Loco di Ovrano, eccellentemente guidata dall’amico Claudio, ottimamente supportato dai numerosi soci. Questa De.CO, oltre ad essere un giusto e meritato riconoscimento di qualità, vuole sancire e celebrare questo amore tra la popolazione acquese e la Focaccina di Ovrano.”