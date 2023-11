E’ stato siglato ad Astana l’importante accordo pluriennale per le Selezioni Nazionali esclusive di sanremoJunior in Kazakhstan. Il vincitore assoluto rappresenterà il proprio Paese al Teatro Ariston di Sanremo, esibendosi dal vivo con i finalisti delle altre nazioni, accompagnato dall’Orchestra sanremoJunior, alla Finale Mondiale del 17 aprile 2024. Sarà la 15° edizione.

“E’ con sincera soddisfazione che annuncio questo accordo stipulato con l’Accademia delle Arti di Astana, che ringrazio per la fiducia. Accordo che porterà il nome di Sanremo attraverso sanremoJunior in ogni parte del Kazakhstan, come ha già avviene in altre nazioni”. – Ha dichiarato il Cav. Uff. Paolo Alberti, fondatore e Presidente di sanremoJunior – “La settimana d’incontri ad Astana mi ha permesso, tra l’altro, di avere un meeting con alcune centinaia di bambini e studenti di musica di tutto il paese ed i loro insegnanti, durante una manifestazione pianificata appositamente nell’ambito di un concorso nazionale organizzato dalla “Kazakh National University of Arts”, al quale hanno aderito oltre 700 partecipanti. Ho avuto anche il piacere di essere invitato dai genitori di un noto cantante kazako – Dimash – nel suo ristorante “Daididau” (che è anche il titolo di una sua famosa canzone): sicuramente uno del migliori del Paese. L’incontro con l’Ambasciatore d’Italia in Kazakhstan – il Dottor Marco Alberti – che ringrazio per l’interessante meeting concesso, ha sancito una settimana estremamente positiva sotto tutti i punti di vista”.

sanremoJunior – il concorso per giovanissimi cantanti dai 6 ai 15 anni – nell’ultima edizione del maggio scorso, ha portato a Sanremo a rappresentare il proprio Paese, oltre 20 concorrenti di nazionalità diverse.