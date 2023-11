Si sono conclusi nelle province di Alessandria ed Asti gli eventi e le celebrazioni coi Carabinieri Forestali per la Festa dell’Albero.

Tale ricorrenza risale al 1898 quando l’allora ministro dell’istruzione Guido Baccelli istituì per la prima volta una giornata di festa a livello nazionale.

Nella circostanza quest’anno sono state messe a dimora 26 piantine rese disponibili dal Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità nell’ambito del progetto nazionale di educazione ambientale “Un albero per il futuro”, patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica. Sono stati coinvolti all’incirca 600 alunni di 12 istituti scolastici insieme, ai Sindaci ed esponenti delle amministrazioni comunali, ai Carabinieri della linea territoriale, ai Volontari antincendio boschivo ed altre istituzioni del territorio.

Le piantine sono state geolocalizzate e rese consultabili sul portale www.unalberoperilfuturo.it. Su tale sito, grazie ad un algoritmo, si può leggere in tempo reale il quantitativo di anidride carbonica che complessivamente gli alberi via via piantati in Italia col progetto sono in grado di sottrarre all’atmosfera.

Il senso della giornata è stato quello di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza degli alberi, degli ecosistemi forestali e dunque sulle diversificate esternalità positive che derivano dal nostro patrimonio verde: il contrasto ai cambiamenti climatici grazie all’assorbimento di anidride carbonica, la produzione di ossigeno, la tutela della biodiversità, il contrasto al dissesto idrogeologico, la valorizzazione del paesaggio e la sostenibilità ambientale delle attività umane solo per citare le più note. In particolare il tema specifico di quest’anno a livello nazionale era il recupero delle aree verdi urbane degradate ad esaltare tematiche come la coesione sociale, il benessere collettivo, il rispetto degli spazi comuni, la bellezza del verde urbano e la consapevolezza dell’importanza delle funzioni ecosistemiche che gli alberi regalano anche in città.

In particolare la giornata dell’albero coi Carabinieri Forestali è stata svolta a:

Provincia di Alessandria:

Borgoratto Alessandrino, presso Scuola “G.Mazzino, facente capo all’Istituto Comprensivo “Straneo”;

Casalnoceto presso Scuola primaria “G.Bidone” facente capo all’Istituto comprensivo di Viguzzolo.

Capriata d’Orba presso Scuola dell’Infanzia “Michele Pizzorno”;

Gabiano presso Scuola Primaria “G. Reggio”;

Montechiaro d’Acqui , presso scuola la Scuola Primaria “G. Ungaretti”;

Pasturana, presso Scuola dell’Infanzia e Primaria “Leonardo da Vinci”;

San Cristoforo presso Scuola Primaria facente capo all’Istituto comprensivo “Cornelio De Simoni” di Gavi;

Viguzzolo presso Istituto comprensivo.

Provincia di Asti:

Bubbio presso Scuola dell’Infanzia e Primaria – facente capo all’Istituto comprensivo delle “Quattro Valli” di Incisa Scapaccino;

Costigliole d’Asti presso Istituto comprensivo;

Ferrere, presso Circolo didattico di Villafranca d’Asti – Plesso di Ferrere;

Rocchetta Tanaro, presso Istituto scolastico comprensivo “Paolo Lugano”.