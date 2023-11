Chi è passato in via Emilia stamattina, giovedì 23 novembre, non ha potuto fare a meno di osservare lo scempio che è stato perpetrato all’interno del locale che ospita i distributori automatici di generi alimentari angolo con piazza Gavino Lugano in pieno cento cittadino.

Qualcuno di notte li ha scassinato portando via cibo e forse anche denaro. A quanto pare i ladri, prima di entrare in azione hanno staccato le telecamere posizionate all’interno come si nota chiaramente.

Di seguito altre immagini di come si presentava stamattina il posto.