La cerimonia istituzionale è stata festeggiata in Tortona come in tutta Italia ed è iniziata alle ore 17.00 con l’alzabandiera e l’onore ai Caduti presso il sacrario della scuola in via Bidone, la corona è stata portata dagli alunni delle scuole di Tortona; al termine i partecipanti si sono recati al Duomo per la santa messa officiata da Don Claudio-

Al temine tutti sul sagrato della Cattedrale per l’accensione del “Sacro Fuoco” che simboleggia la fiamma perpetua, che ardeva nel tempio di Vesta e che le Vestali, vergini consacrate alla dea, mantenevano sempre accesa. Lo spegnimento del fuoco, così come la perdita della verginità, veniva punito con la condanna a morte. Hanno preso parte alla cerimonia il Sindaco Federico Chiodi, l’assessore Luigi Bonetti, il presidente del consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, Il Tenente Denise Di Matteo Comandante del Nucleo operativo di Tortona della guardia di Finanza, il comandante della stazione carabinieri di Tortona, il gonfalone del comune di Tortona, le associazioni d’armi dei marinai, dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia di stato, degli alpini, dei bersaglieri e numerosi cittadini.

Il Presidente ANMI Giuseppe Calore