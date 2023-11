Proseguono le attività del D.U.C. (Distretto Urbano del Commercio).

Dopo il Bando per le imprese finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a sostegno dello sviluppo delle attività commerciali esistenti e della nascita di innovative realtà imprenditoriali all’interno del centro storico, con oltre 40 adesioni e ormai in fase conclusiva, mentre prosegue la realizzazione degli altri obiettivi previsti (illuminazione pubblica, ricariche e-bike, sito web, ecc.), prende avvio ora un’altra attività basilare del progetto, fondamentale per la crescita qualitativa e la competitività dell’offerta commerciale del Distretto: la formazione a sostegno delle imprese sui temi dell’innovazione tecnologica.

Considerata la costante e repentina evoluzione dell’innovazione digitale è sicuramente importante offrire agli operatori un supporto che, partendo da temi basilari di gestione informatica dell’azienda e da tematiche più tradizionali, sviluppi e approfondisca anche tutti gli strumenti a disposizione per sfruttare i canali connessi alla “rete”, dalla vendita (e-commerce) alla promozione (web e social) digitale.

La proposta formativa, curata dal DUC insieme di Alessandria, prevede un calendario di incontri su varie tematiche a cadenza settimanale che si terranno da remoto su piattaforma web (zoom).

Gli incontri sono GRATUITI – è necessario iscriversi al link :

https://docs.google.com/forms/d/17F8ZampiFKT4i2m8EY_r78IervnazfuEAVzX1MHzJaY/edit

Tutti i commercianti sono invitati a partecipare ai corsi/incontri per confrontarsi, apprendere e padroneggiare nuove conoscenze, migliorare la propria attività.

Il Calendario Corsi GRATUITI di formazione per Commercianti è il seguente :

• Giovedì 16 Novembre, dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Introduzione all’Informatica

Concetti di base dell’informatica: hardware, software, sistema operativo.

Navigazione su Internet: utilizzo di browser, ricerca online e sicurezza di base.

Link zoom https://us06web.zoom.us/j/81485588204

• Giovedì 23 Novembre, dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Comunicazione e Gestione della Posta Elettronica

Uso efficace della posta elettronica: creazione di account, invio e ricezione di email.

Organizzazione delle email: cartelle, filtri e spam.

Link Zoom https://us06web.zoom.us/j/86370736961

• Giovedì 30 Novembre, dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Microsoft Office Suite : Introduzione a Microsoft Office: Word, Excel e PowerPoint.

Utilizzo di Word per la creazione di documenti e modelli per le attività commerciali.

Fogli di calcolo Excel per la gestione delle finanze e la creazione di grafici.

Presentazioni con PowerPoint per comunicare in modo efficace con i clienti.

Link Zoom https://us06web.zoom.us/j/83623925814

• Giovedì 11 Gennaio 2024, dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Utilizzo delle Applicazioni per la Gestione Aziendale

Introduzione ai software di contabilità e gestione finanziaria. Strumenti di gestione dell’inventario e delle scorte. Applicazioni di gestione dei clienti e CRM (Customer Relationship Management). Link Zoom https://us06web.zoom.us/j/83631408954

• Giovedì 18 Gennaio 2024, dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Sicurezza Informatica e Privacy : Principi fondamentali di sicurezza informatica per proteggere i dati aziendali.

Protezione dalle minacce informatiche comuni: virus, malware, phishing.

Gestione della privacy dei clienti e conformità alle leggi sulla protezione dei dati.

Link Zoom https://us06web.zoom.us/j/82926936312

• Giovedì 25 Gennaio 2024, dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Strumenti Avanzati per il Commercio Elettronico

Introduzione al commercio elettronico: piattaforme e soluzioni di pagamento online.

Strategie di vendita online: promozioni, sconti e fidelizzazione dei clienti.

Link Zoom : https://us06web.zoom.us/j/89529930216

• Giovedì 01 Febbraio 2024 dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Manutenzione del Sistema e Ottimizzazione delle prestazioni del computer e risoluzione dei problemi comuni.

Backup e protezione dei dati aziendali.

Revisione finale del corso e domande.

Link Zoom : https://us06web.zoom.us/j/88954239698