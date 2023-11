Il Comune di Novi Ligure e Gestione Ambiente S.p.A. hanno avviato una collaborazione finalizzata a ridurre il mancato gettito TARI, che consentirà di individuare i soggetti che, pur essendo obbligati al pagamento della TARI, non sono ancora iscritti a ruolo.

In seguito a un controllo incrociato tra la banca dati di Gestione Ambiente e l’Anagrafe Comunale, sono emerse 1.120 utenze non iscritte, alle quali Gestione Ambiente ha inviato una comunicazione ufficiale a domicilio invitandole a regolarizzare la propria posizione e non incorrere, così, nelle sanzioni previste. Occorre specificare che non tutti saranno effettivamente “evasori”, ma potrebbero essere persone già iscritte con altro nome, oppure trasferite o irreperibili.

Le famiglie novesi che riceveranno la lettera dovranno recarsi allo Sportello di Via Giacometti 22 presso la Sede Comunale ex URP piano terra, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.00, o inviare una email a tariffa@gestioneambiente.net.

La collaborazione tra Comune e Gestione Ambiente è un segnale importante della volontà di entrambe le parti di lavorare insieme per garantire un servizio efficiente e sostenibile e migliorare la qualità della vita dei cittadini di Novi Ligure.