Nella sala consiglio della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” a Imperia si è svolta questa mattina la cerimonia di consegna degli attestati di Impresa Storica alle aziende ultracentenarie della provincia di Imperia. Un riconoscimento importante, un patrimonio di tradizioni, conoscenze e saperi cui sono legati da sempre lo sviluppo, la crescita e la promozione del territorio. All’incontro sono intervenuti i vertici dell’ente camerale, il presidente Enrico Lupi, il segretario generale Marco Casarino accompagnati dal presidente della DMO Marco Benedetti, e rappresentanti delle associazioni di categoria. Queste le imprese premiate: Tabaccheria Brunengo Orietta – Chiusavecchia (1800); Olio ROI di Boeri Franco – Badalucco (1877); Caffè Piccardo Srl – Imperia (1905); Allavena 1831- Bordighera (1831); Verda Romolo Sas di Vignola A. & C. – Ranzo (1831); Benza Frantoiano di Benza Giovanni & C. S.A.S – Imperia (1853); Vincenzo Salvo Srl – Chiusavecchia (1897); Ferramenta Maccario Snc di Maccario Livio e Ivana – Vallecrosia (1905); Biscotti Gibelli Sas – Vallecrosia (1921). Il Registro Nazionale delle Imprese Storiche è stato istituito das Unioncamere in collaborazione con le Camere di Commercio e il coordinamento del Centro per la cultura di impresa nel 2011 in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. La mission del Registro Nazionale, premiare le aziende ultracentenarie che hanno saputo trasmettere alle generazioni successive il loro inestimabile patrimonio di competenze, nonché i valori fondanti del “fare impresa”. L’iscrizione è aperta a tutti i tipi di impresa. Le adesioni al Registro avvengono su base volontaria a seguito della partecipazione ad appositi bandi online pubblicati periodicamente da Unioncamere

Correlati