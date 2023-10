Riprende venerdì 20 ottobre, al piano terra del Municipio di Tortona, il progetto “Diecidecimi”, iniziativa che ormai da anni i Lions Club del territorio realizzano con successo garantendo un aiuto concreto alle famiglie a basso reddito che si trovano in difficoltà economica, per sostenere una spesa necessaria come l’acquisto degli occhiali da vista.

I volontari Lions saranno presenti, una volta al mese, presso lo sportello del Settore Servizi alla Persona e alla Comunità del Comune di Tortona, per accogliere la domanda che dovrà essere corredata da modulo ISEE, prescrizione oculistica e documento d’identità del richiedente, le richieste verranno successivamente valutate dal Comitato Lions referente per il progetto “Diecidecimi” per poter procedere alla donazione degli occhiali da vista.

Per le prenotazioni è possibile contattare il numero 0131864208.

Calendario 2023-2024:

– 20 ottobre;

– 17 novembre;

– 19 gennaio 2024;

– 16 febbraio;

– 15 marzo;

– 19 aprile;

– 17 maggio.