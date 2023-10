33 concorrenti stranieri provenienti da 29 nazioni e 23 partecipanti italiani arrivati da 13 regioni, alle due Semifinali ed alla Finale Mondiale di “sanremoSenior” 2023, che si sono disputate venerdì e sabato scorsi al Teatro Ariston dell’Opera del Casinò di Sanremo: sono stati questi i fortunati selezionati per le Fasi Finali su 923 iscritti.

Ad aggiudicarsi il “Grand Prix 2023” – e la possibilità di esibirsi il prossimo aprile al Teatro Ariston nel corso del GEF 2024 – è stata la brasiliana Flavia da Silva Pinto (in arte Flavia Bittencourt) facente parte della Sezione Cantautori fra i 34 ed i 59 anni, sulla quale la Giuria – presieduta dal cantante ed autore Franco Fasano – non ha avuto dubbi. Ad affiancarlo la “Madrina” di sanremoSenior Wilma Goich insieme alla cantante, attrice e vocal/coach Stefania Fratepietro, il maestro e compositore Marco Mojana e la pianista/clavincembalista e docente di musica Cristina Orvieto.

Il secondo premio più ambìto – il “Prix Committe 2023” – è andato invece alla finlandese Jannike Sandström (Sezione Cantautori 34/59 anni).

Grande entusiasmo e soddisfazione da parte di interpreti e cantautori provenienti quest’anno da Argentina, Armenia, Australia, Austria, Brasile, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Ghana, Inghilterra, Irlanda, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Norvegia, Olanda, Polonia, Rep. Ceca, Rep. di San Marino, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, U.S.A. e ovviamente Italia. Segno che la notorietà del concorso “over 34 anni” si sta espandendo ulteriormente.

“Non posso che dichiararmi ultra soddisfatto: è andata ancora meglio dell’anno scorso, che era stata un’edizione già di per se da record! – Afferma il Patron Cav. Uff. Paolo Alberti – Quest’anno abbiamo superato i numeri del 2022 con ben 923 selezionati, ampliando anche il bacino d’utenza, che ha ormai toccato 4 Continenti. Alti i livelli artistici e di professionalità. Un bel segnale in attesa di iniziare, con il 2024, la raccolta di adesioni per la prossima edizione. Ringrazio davvero di cuore tutto il mio staff ed i collaboratori esterni che hanno lavorato per questa edizione, che ha ricevuto sinceri complimenti da tutti i partecipanti”.

I tre spettacoli, condotti brillantemente da Maurilio Giordana – noto animatore radiofonico e presentatore – con la partecipazione della cantante, autrice e producer itali/ausrtraliana Gisella Cozzo, sono stati seguiti in diretta streaming sul canale Youtube di sanremoSenior.

Il concorso – realizzato con la collaborazione del Casinò Municipale e con i patrocini di Comune di Sanremo e Regione Liguria – è organizzato della Kismet di Sanremo, titolare anche dei marchi sanremoJunior e GEF – il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola.

Ecco i vincitori per ogni categoria.

Categoria Interpreti 34/59 anni:

1. Adrian Dwornicki/Polonia

2. Daniela Di Sacco/Bientina (Pisa)

3. Marina Demi/Massa Carrara ex aequo con Kathryn Divilly/Inghilterra

Categoria Interpreti oltre i 59 anni:

1. Tatiana Paggini/Livorno

2. Milan Fiala/Repubblica Ceca

3. Pat Travers/Irlanda

Menzione speciale a:

Fausto Rossi/Roma e Nvard Hovakimyan/Armenia

Categoria Cantautori 34/59 anni:

1. Flavia Da Silva Pinto (Flavia Bittencourt)/Brasile – Vincitrice Grand Prix 2023

2. Linda Lezdina (Linda Leen)/Lettonia

3. Rhubia Sandryne Cardoso de Souza/Spagna

Menzioni speciali a:

Rob Janssen/Olanda e Elia Francesco Ragusa (Elia Frasco)/Catania

Categoria Cantautori oltre i 59 anni:

1. Rocco (Roy) Mustaca/Australia

2. Antonio Martini/Povegliano (Tv)

3. Simon Scardanelli/Inghilterra

Menzione speciale per il Testo della canzone “Libri” a:

Carlo D’Andrea/Lecce

Premio “sanremoSenior Committee” 2023:

Jannike Sandström/Finlandia