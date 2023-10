I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona nella giornata di ieri, hanno effettuato tre interventi di rilievo: il primo per un incidente stradale a Villalvernia per un’auto con due operai che è uscita fiori strada: entrambi hanno riportato lesioni guaribili in alcune settimane e sono stati trasportati al Pronto Socorso.

Il secondo intervento a Paderna per un uomo che non si trovava ed è stato recuperato dai pompieri e il terzo alla frazione San Ruffino di Sarezzano per rimuovere un nido di calabroni.