Sempre e costantemente all’opera i Vigili del Fuoco di Tortona che vengono spesso chiamati per piccoli interventi di poco conto che risolvono facilmente, tuttavia quelli di oggi, giovedì 26 ottobre, sono stati un po’ meno piccoli del solito anche se non gravi.

Il primo per un dissesto statico in un’abitazione in viale De Gasperi: gli abitanti hanno notato delle crepe sui muri e li hanno chiamati ma i pompieri hanno accertato che si trattava di un dissesto non grave che interessava alcune tramezze e non muri portanti dell’edificio, tuttavia hanno provveduto a segnalare il fatto al Comune di Tortona per i provvedimenti del caso.

Il secondo intervento in un edificio in via Barabino dove è stato avvertito un forte odore di gas ma quando i pompieri sono giunti sul posto questo si era dissolto, per cui probabilmente era un inquilino che aveva inavvertitamente lasciato il gas aperto e poi l’ha chiuso.

Ultimo intervento in via Pelizza da Volpedo per una perdita d’acqua.