Le Giornate FAI d’Autunno, in programma sabato 14 e domenica 15 ottobre e giunte alla dodicesima edizione, saranno il fulcro della campagna di ottobre a sostegno del FAI, un evento eccezionale per conoscere la sua missione e le sue attività. Sarà una nuova occasione per vedere migliaia di volontari della Fondazione, e in particolare i giovani, proporre al pubblico visite – a contributo libero – in oltre 700 luoghi speciali ubicati in circa 350 città con l’intento di svelare ricchezza e varietà di un patrimonio che è, in ogni angolo di questo Paese, sorprendente e inaspettato. Il patrimonio culturale, infatti, non consiste solo nei grandi monumenti o nei musei, ma anche in edifici o paesaggi inediti che custodiscono piccole e grandi storie, culture e tradizioni.

La Delegazione FAI di Tortona, con il Gruppo FAI Giovani e il Gruppo FAI della Val Curone vi invitano a visitare il Borgo di San Sebastiano Curone. Una passeggiata nel centro costituirà l’occasione per approfondire la storia del Borgo attraverso la scoperta delle quattro Chiese, dei Palazzi e delle caratteristiche “contrade”. Partendo dalla Chiesa Parrocchiale raggiungeremo, attraverso le strette vie accuratamente selciate con vecchi ciottoli e fiancheggiate da alte case, l’Oratorio della SS. Trinità o “Oratorio dei Rossi”, ci sposteremo in Piazza Solferino dove sorgono la “Casa del Principe, ora centro polifunzionale, l’Oratorio della Madonna Assunta o “Oratorio dei Bianchi”, elegante costruzione che potrebbe risalire al XIV secolo e la Chiesetta delle Grazie che ostenta il suo semplice stile barocco. La visita, ammirato il Castello già dei Visconti di Tortona, terminerà in Piazza Roma all’Archivio Pittor Giani. Felice Giani, del quale si celebrano, con tante manifestazioni e mostre, i 200 anni dalla scomparsa, fu pittore neoclassico che lavorò, fra gli altri, per Napoleone Bonaparte e l’imperatrice Caterina di Russia. In Piazza Roma, “la piazza”, centro del Borgo, ammireremo Palazzo Mazza Galanti (sede del Municipio) decorato in stile veneziano, dal lato opposto Palazzo Pollini, con un fastoso cornicione floreale, Palazzo Signoris elegante e solenne.

L’evento non prevede prenotazione e si svolgerà sabato 14 dalle ore 14,00 alle 16,30 (ultima visita) e domenica 15 dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e dalle ore 12,00 alle 16,30 (ultima visita).

Le visite saranno curate dagli Apprendisti Ciceroni del “Liceo Peano” e dell’”Ist. Marconi” di Tortona, dal Gruppo Giovani FAI di Tortona, dal Gruppo FAI Val Curone, dai Delegati/Volontari della Delegazione FAI e dai Volontari della Pro-Loco di San Sebastiano Curone.

E’ suggerito un contributo libero a partire da 5,00 euro che andrà a sostenere le attività istituzionali della nostra Fondazione che come sapete utilizza questi fondi per la cura, la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale paesaggistico del nostro Paese.

Sarà anche l’occasione per iscriversi al FAI o per rinnovare l’iscrizione. Per i nuovi iscritti viene proposta l’iscrizione promozionale di (-) meno 10,00 euro su tutte le quote.

Il Capo Delegazione del FAI di Tortona a nome di tutti ringrazia il Sindaco del Comune di San Sebastiano Curone e l’intera Giunta, il Parroco e i Priori, gli esponenti degli Archivi Piero Leddi e Pittor Giani, la Pro-Loco Sanse di San Sebastiano Curone e tutti coloro che hanno partecipato in modo attivo ad organizzare questa manifestazione.

Vi aspettiamo numerosi: sapete che abbiamo bisogno di sertirvi vicini per continuare insieme a impegnarci per la tutela e la valorizzazione della nostra eredità più preziosa, questa straordinaria ITALIA fatta di luoghi e persone uniche al mondo, che merita il nostro AMORE.