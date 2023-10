Nella giornata di oggi, giovedì 12 ottobre, il Sindaco ha adottato una ordinanza per limitare il periodo di accensione degli impianti termici a Tortona, spostando la data di accensione al 22 ottobre (anzichè il 15 come prevede la normativa regionale) e fino all’8 aprile 2024.

La decisione è stata presa in considerazione delle elevate temperature registrate nelle scorse settimane e previste per i prossimi giorni, superiori alla media del periodo. Va inoltre ricordato che gli impianti termici contribuiscono, almeno in parte, alle emissioni inquinanti nell’atmosfera e la ritardata accensione può costituire anche un risparmio economico per i cittadini e per la stessa Amministrazione comunale nel caso degli edifici pubblici. Sono esentati dal provvedimento ospedali, cliniche mediche, case di cura o per il ricovero per anziani o minori, strutture protette, scuole materne e asili nido, piscine.