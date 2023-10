“Credo che commemorare, celebrare e ricordare la nostra storia sia anche il miglior modo per affrontare il nostro futuro. L’evento che celebriamo oggi, il percorso amministrativo che portò alla fusione dei Comuni preesistenti per creare la Città di Imperia, credo sia un esempio di buona amministrazione e di leale collaborazione istituzionale. Non solo ricordiamo la storia di una città importante, le cui origini sono ben più antiche, ma il fatto che realtà diverse abbiano individuato un percorso di crescita positivo”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti alle celebrazioni per il centenario della Città di Imperia.

“Questo invita tutte le istituzioni a fare tesoro di questo esempio – aggiunge Toti – e a continuare un cammino che, pur mantenendo le identità dei singoli borghi e dei singoli Comuni, sappia sempre di più metterli insieme in un percorso comune. Si può infatti mantenere la propria identità costruendo dei percorsi amministrativi di buon governo, come è accaduto qui a Imperia”.

“Penso anche che oggi si debba ricordare ovviamente il giorno solenne della fusione dei Comuni che hanno costituito Imperia, ma anche ricordare questi 100 anni, i caduti della Seconda Guerra Mondiale, i partigiani, tutti coloro che hanno avuto un ruolo importante nel forgiare l’oggi del nostro Paese, ma anche i tanti cittadini comuni che hanno contribuito col loro lavoro a costruire il benessere e la realtà che viviamo. Oggi è davvero la festa di tutti”.

